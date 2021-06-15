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Yaşam PTT saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
Yaşam

PTT saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Tam kapanmanın ardından, kademeli normalleşme süreci başlarken, değişen PTT çalışma saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. PTT çalışma saatleri kaç? Hafta içi PTT kaçta açılıyor, kapatıyor, PTT’ler saat kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 21:15:00 -
PTT saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

1 Haziran'da kademeli normalleşme süreci başlarken, tam kapanmada değişen PTT çalışma saatleri yeniden düzenlendi. PTT saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2021 PTT Kargo, banka, posta çalışma saatleri

PTT saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

PTT’ler hafta içi 08:30 – 17:30 arasında hizmet veriyorlar. PTT ve PTT kargo aracılığıyla işlem yapacak olanlar hafta içi her gün 17:30’a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Öğlen saatlerinde ise 1 saatlik araları bulunan PTT’ler 12:30-13:30 arası ya da 12:00-13:00 arası kapalı olabiliyorlar.

Tam kapanmada PTT’ler 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermişti. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşmeye geçişmesiyle birlikte PTT’ler de eski çalışma sistemlerine geri dönmüştü.

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