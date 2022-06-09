PTT personel alımları başladı mı son dakika: PTT iş başvuruları ne zaman? PTT alım şartları neler?

PTT personel alımı 2022 ne zaman? merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almakta. Daha önce Posta Telgraf Teşkilatı yapılan açıklamada personel alımlarının ihtiyaç olduğu sürece yapılacağı belirtilmişti. PTT'nin 2022 yılı içerisinde alımların yapılıp yapılmayacağı haziran ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde bir hayli merak ediliyor.

PTT personel alımları ne zaman?

PTT personel alımları başladı mı? KPSS şartı olmamaksızın personel alımı yapacak olan PTT personel alım için başvuruların ne zaman başlayacağı PTT iş başvurusunda bulunacaklar tarafından yakından takip ediliyor. PTT personel alımı 2022 ne zaman alınmaya başlanacağına dair PTT tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2022 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT personel alımı başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak