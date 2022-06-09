PTT personel alımları başladı mı son dakika: PTT iş başvuruları ne zaman? PTT alım şartları neler?
Posta Telgraf Teşkilatı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar PTT personel alımlarını yakından takip ediyorlar. PTT bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, PTT personel alımına son durumu sık sık araştırıyor. PTT personel alımı 2022 ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 PTT personel alımları başladı mı?
PTT personel alımı 2022 ne zaman? merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almakta. Daha önce Posta Telgraf Teşkilatı yapılan açıklamada personel alımlarının ihtiyaç olduğu sürece yapılacağı belirtilmişti. PTT'nin 2022 yılı içerisinde alımların yapılıp yapılmayacağı haziran ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde bir hayli merak ediliyor.
PTT personel alımları ne zaman?
PTT personel alımları başladı mı? KPSS şartı olmamaksızın personel alımı yapacak olan PTT personel alım için başvuruların ne zaman başlayacağı PTT iş başvurusunda bulunacaklar tarafından yakından takip ediliyor. PTT personel alımı 2022 ne zaman alınmaya başlanacağına dair PTT tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2022 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.
PTT personel alımı başvuru şartları neler?
Türk vatandaşı olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak
Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak