PTT yeni personel alımları 2021 yılına kaldı. Uzun süredir gündemde yer alan 55 bin PTT personeli alımı gerçekleşeceği söylentisi geçse de iddialar gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yönetmelik değişikliği ile yeni alımlar olması halinde KPSS şartı aranacağı belirtilmektedir. Ancak yakın süreçte PTT personel alımına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki 2021 PTT personel alımı ne zaman? PTT memur alımı yapılacak mı? İşte detaylar…

PTT memur alımı yapılacak mı?

PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına açıklamalar yapıldı. Bunlardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından geldi. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar merakla PTT personel alım ilanlarını sorgulamaya başladı. PTT KPSS şartsız personel alım ilanı ile ilgili açıklama yapan Birlik Haber Sen'in açıklamasında, PTT A.Ş. ile Ekim ayında düzenlenen Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısında personel alımı için çalışmalar yapıldığını ve bu yönde planlamaların olduğu belirtildi.

KPSS 2020'ye girenler sosyal medya platformları üzerinden PTT personel alımlarının yayımlanması için çeşitli paylaşımlar yapıyorlar. Adaylar, sosyal medyada ilanın bir an önce yayımlanması gerektiğini yıllardır ilan beklediklerini belirtiyorlar.