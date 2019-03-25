PTT KPSS’siz alımları son dakika PTT memur alımı 2019

PTT 2019 memur alımları için milyonlarca kişi heyecanla bekleyişte. PTT, posta dağıtıcısı, Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), tekniker, mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, avukat- mimar, PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk), gişe ve büro görevlisi (Sigortacılık), gişe ve büro görevlisi (Bankacılık), PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi), PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) son dakika. PTT kendi içinde çalıştırılmak üzere 55 bin personel alımı yapacağını açıkladı. PTT alımları 2019, PTT alımları ne zaman başlayacak, PTT alımları İŞKUR, PTT alımlarına hangi bölüm mezunları başvurabilir, 2019 PTT alımları kadro dağılımları ne?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT 2019 yılı için KPSS şartı olmadan binlerce personel alımı yapacak. Vatandaşlar PTT personel alımı haberlerine büyük ilgi gösteriyor. Bu bağlamda biz de PTT personel alım başvuruları, başvuru şartları ve PTT personel alımı ne zaman yapılacak gibi sorulara cevap aramaya çalıştık. Peki, PTT KPSS'siz personel alımı başvuru şartları neler? PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

PTT alımları 2019, PTT alımları ne zaman başlayacak, PTT alımları İŞKUR, PTT alımlarına hangi bölüm mezunları başvurabilir, 2019 PTT alımları kadro dağılımları ne? PTT bünyesine personel alımları yapılıyor. PTT hemen, her yıl düzenli olarak personel alımları gerçekleştiriyor. Peki PTT 2019 personel alımı şartları neler? İşte detaylar.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu toplatısında;

"2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması. 2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Daha sonra söz konusu talep cevabında ise;

"Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

PTT alımları kadro dağılımı

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT personel alım başvuru şartları neler?

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

PTT 55 bin personel alımını ne zaman yapacak?

PTT alımları ne zaman sorusuna ilişkin, başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları size açıklayacağız.