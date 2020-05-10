PTT, KOBİ’lere depolama alanlarını ücretsiz açıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Çevikoğlu, şunları söyledi: “Süreci en yakından hissedenler, ekonomimizin mihenk taşları KOBİ’lerimiz oldu. KOBİ’lerimize önemli destekler sunduk. Bu süreçte bazı KOBİ’lerimizin mağazalarını kapatmak zorunda kaldığını gözlemledik. Bundan sonra vereceğimiz desteklere, depolama alanlarını ekliyoruz. Burada PTT Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle beraber, depolama alanlarımızı, hem e-ticaret hem e-ihracat için elleçleme süreçleriyle beraber ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Özellikle ana ihtiyaç malzemesi ürünlerde ikinci bir komisyon indirimi yapacağız. KOBİ’lerimizin ürünlerinin reklamlarda daha fazla görünmesi için destek vereceğiz. Ürünlerdeki yükleme sınırını da kaldırıyoruz. KOBİ’ler ücretsiz olarak istedikleri sayıda ürün yükleyebilecekler”dedi.

PTT istihdam kapısı oldu

“Son bir buçuk ay içerisinde 100’ün üzerinde arkadaşımız aramıza katıldı” diyen Çevikoğlu, “Bunun dışında da önümüzdeki süreçte de istihdama destek olacağımızı bildirmek istiyorum. Engelli vatandaşlarımızı da unutmadık, bu süreçte engelli vatandaşlarımız tarafından evde el emeğiyle üretilen ürünleri Otizm Vakfı ve çeşitli STK’ların ürünlerini engelsiz.epttavm.com platformumuzda satışa sunduk. Şu an da devam ediyoruz. Bu zorlu süreci en az kayıpla atlatmaları için bünyemizde satış yapan KOBİ’lerimize ve dolaylı olarak etkileşimde bulunduğumuz on binlerce KOBİ’mize desteğimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.