PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri

Kademeli normalleşme sürecinde ise yayımlanan genelge ile 1 Haziran tarihine kadar bazı kısıtlamalar yeniden düzenli. Bu düzenlenen yasaklarda PTT şubelerinin çalışma saatleri de bulunuyor. Peki, PTT çalışma saatleri nasıl?

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar hizmet vermektedir.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri, koronavirüs salgınındaki vaka sayılarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

PTT çalışma saatleri

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.