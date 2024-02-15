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Ekonomi PTT AŞ’nin e-Apostil hizmeti yaygınlaşıyor!
Ekonomi

PTT AŞ’nin e-Apostil hizmeti yaygınlaşıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 12:30:00 -
PTT AŞ’nin e-Apostil hizmeti yaygınlaşıyor!

PTT AŞ, uluslararası resmî belge işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayan e-Apostil hizmetini geliştirmeye devam ediyor. Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği, Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği ve Çok Dilli Ölüm Kayıt Örneği belgeleri de artık çevrim içi olarak Apostilli bir şekilde alınabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), güvenli ve hızlı hizmetleri ile müşterilerinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştiren e-Apostil hizmetimiz resmî belgelerin birçok ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlıyor. 2019 yılından bu yana Apostil hizmeti sunulurken Adli Sicil Kaydı, Mahkeme Kararı ve Nüfus Kayıt Örneği belgelerinin kişisel verilerin korunması kaydıyla elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için hizmet bedeli karşılığında aracılık işlemleri sürdürülüyor.

Dünyanın her yerinden başvuru yapılabiliyor

PTT AŞ’nin e-Apostil hizmetinden yararlanan müşteriler devlet kurumlarında sıra beklemeden Lahey Komisyonuna üye 120’den fazla ülkede geçerli olacak belgelerini hızlı bir şekilde çevrim içi olarak temin edebiliyor.

İletişim kolaylığı, bütünlük, doğrulama, reddedilmeme ve düşük maliyet gibi avantajlar sunan e-Apostil hizmetinde mevcut elektronik resmî belgelere ek olarak müşteriler artık dünyanın her yerinden Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği (Formül A), Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) ve Çok Dilli Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) belgelerini almak ve bulundukları ülkedeki resmî makamlara Apostilli bir şekilde teslim etmek için başvuru yapabiliyor.

PTT AŞ, verdiği bu hizmet ile müşterilerine bulundukları ülkeden hızlı bir şekilde işlem yapma imkânı sunarken aynı zamanda kurumlar arasındaki belge trafiğinin büyük oranda azalmasına katkı sağlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müşteriler “www.turkiye.gov.tr”, “www.eapostik.gov.tr” adreslerinden veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden e-Apostil talebinde bulunabiliyor. e-Apostil belgelerinin doğruluğu belgenin üzerindeki linkten ve karekoddan teyit edilebiliyor. 

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