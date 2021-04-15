PTT açıkladı: CHP'li Alpay Antmen'in yalanı ayyuka çıktı!

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılan patates ve soğanlar için PTT personelinin z<orla çalıştırıldığını iddia ederek, "Pandeminin yükünü çeken kesimlerin başında olan PTT çalışanlarının hali hazırdaki yükleri yetmezmiş gibi bir de sırtlarına patates soğan çuvalları konuluyor. Bu yapılan açıkça zulümdür. PTT çalışanları sırtlarına 10’ar kiloluk çuvallar almaya ve taşımaya zorlanıyor." ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Antmen, TBMM'ye soru önergesi de vermişti.

'Yalan haberler PTT ailemizi derinden üzmektedir'

Antmen'in iddiları üzerine PTT yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı. "Basında yer alan 'PTT çalışanlarının patates ve soğan taşımaya zorlandığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta ve PTT ailemizi derinden üzmektedir." denilen açıklamada, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda tecrübemiz ve kalite anlayışımız ile hizmetlerimizi sürdürürken gerek özel gerekse kamu sektörü ile birçok iş birliği yapmaktayız. Görev tanımımız içerisinde yer alan ve her hizmetimizde olduğu gibi büyük bir özveri ile yürüttüğümüz kargo taşımacılığı ve lojistik hizmetlerimiz kapsamında, birçok kamu ve özel sektör kuruluşuyla daha önceden başlayan ve sürekli geliştirilen iş birliklerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

'181 yıldır görevimizi titizlikle sürdürmenin gururunu yaşıyoruz'

"Bugüne kadar birçok kurum, kuruluş ve belediyeler ile yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım kapsamında ulaştırılması gereken ve haberlere konu olan ürünlerin dışında çok fazla çeşide sahip tüketim ürünü alıcılarına güvenle teslim edilmiştir. 181 yıldır sürdürdüğümüz hizmetlerimizi ve görev alanlarımızdaki doğal sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirmenin gururu içerisindeyiz. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı özen ve başarı ile devam ettireceğimizi bildirmek isteriz."