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PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı olmadan 2023 senesine kadar 55 bin personel alımı yapacak.

06 Ağustos 2019 Salı 10:27
PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan 2023 senesine kadar 55 bin personel alımı yapacak. Yapılacak olan söz konusu memur alımları 14 farklı kadro için uygulanacak. Bu kadrolar, Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Tekniker, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, Avukat, Postacı, Mimar, PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi), PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) olarak belirlendi Peki PTT personel alımında şartlar neler olacak? İşte PTT memur alımı için gerekli olan koşullar.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

 

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PTT PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?

PTT bünyesinde görev yapan personeller çalıştıkları pozisyonlarına bağlı olarak maaş almaktadır. İşte o meslek gruplarından biri olan dağıtıcı/postacı pozisyonundaki personellerin maaşı 3 bin Türk Lirası civarındadır. Gişe görevlisi/büro görevlisi olarak görev yapan personeller ise 3 bin 500 Türk Lirası civarında maaş almaktadır. PTT şubelerinde masa başı pozisyonlarında çalışan personellerin maaşı 3 bin Türk Lirası ile 4 bin Türk Lirası arasındadır.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:27
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