PSV-Leicester City maçı kaç kaç bitti?
PSV-Leicester City maçı ne oldu? Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Hollanda ekibi PSV sanasında Leicester City’i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti? PSV Leicester City maçı ne oldu?
Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı 14 Nisan Perşembe günü oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, Leicester City yarı finalde kimle eşleşti?
PSV-Leicester City maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde PSV ile Leicester City karşılaştı. Mücadele Leicester City'nin 2-1 üstünlüğüyle noktalandı. İki ekip arasında oynanan ilk maç ise 0-0 sona ermişti. Bu sonuçlarla yarı finale yükselen takım Leicester City oldu. Leicester City yarı finalde Bodo/Glimt-Roma maçında tur atlayan ekip ile yarı eşleşecek.