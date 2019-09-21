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PSV Ajax maçı ne zaman saat kaçta? | PSV Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie’de 6’ncı hafta PSV Eindhoven - Ajax derbisine sahne olacak. Lig ve Avrupa’da iki takımda da işler yolunda gidiyor. 5’inci haftalar sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan iki takımda hafta ortasında Avrupa’da oynadığı maçları kazandı. Peki, PSV Ajax maçı ne zaman saat kaçta? PSV Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:27
PSV Ajax maçı ne zaman saat kaçta? | PSV Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie’de 6’ncı hafta PSV Eindhoven - Ajax derbisine sahne olacak. Lig ve Avrupa’da iki takımda da işler yolunda gidiyor. 5’inci haftalar sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan iki takımda hafta ortasında Avrupa’da oynadığı maçları kazandı. Peki, PSV Ajax maçı ne zaman saat kaçta? PSV Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

PSV Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PSV Ajax Hollanda Eredivisie 6. hafta maçı bugün saat 17:45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i rahat geçerken ev sahibi PSV, Sporting’i eli boş gönderdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk yarışında Ajax rakibinin 3 puan önünde ipi göğüslemeyi başarmıştı. İki ekip geçtiğimiz sezonun 6’ncı haftasında da bu statta karşı karşıya gelmiş, PSV Eindhoven rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ajax bu maçla ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

Namağlup devam etmek isteyen iki takımın karşılaşmasında maçın sonucu merakla bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:27
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