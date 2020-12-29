Psikoteknik Belgesi (Raporu) nedir? Nasıl ve nereden alınır? Psikoteknik belgesi, raporu ne demek? Psikoteknik belgesi, raporu alma şartları nelerdir? Psikoteknik test, değerlendirmesi nasıl yapılır? Psikoteknik belgesi nereden ve nasıl alınır? Psikoteknik belgesi cezası ne kadar?

Psikoteknik raporu nasıl nereden alınır?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veriliyor.

Psikoteknik raporu nasıl alınır?

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.

Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar. Sonrasında alınan raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanıyor.

Psikoteknik raporu değerlendirmesi nasıl yapılır?

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılam

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

Psikoteknik rapor ücreti ne?

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile belirlenebilir.