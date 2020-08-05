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Ekonomi

Psikolojik sınır da aşıldı! Altın fırladı

Ons altının 2000 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte gram altın yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Tarihi seviyeye ulaşan gram altın 455 TL sınırını da aştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:23:00 -
Psikolojik sınır da aşıldı! Altın fırladı

Ons altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Analistler tarafından ons altın için dile getirilen ve psikolojik sınır olan 2000 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte gram altın 456.5 liraya kadar yükseliş gösterdi.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim küresel piyasalarda güvenli liman olan altına olan ilgiyi artırıyor. Ons altın 2037 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tarihi yüksek seviyede bulunan ons altınla birlikte gram altında da yükseliş devam ediyor.

Gram altın gün içinde en düşük 445.9 lira, en yüksek 456.5 lira seviyesini gördü. Saat 09:56 itibarıyla gram altın 455.6 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise gün içinde en düşük 2009 dolar, en yüksek 2037 dolar seviyesine ulaştı. Saat 09:56 itibariyle 2034 dolar seviyesinde bulunuyor.

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