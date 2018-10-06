Psikolojik ihtiyaçlarımızın farkında mıyız?
Kadınların ve erkeklerin psikolojik ihtiyaçlarını sizler için araştırdık...06 Ekim 2018 Cumartesi 15:11
Kadının psikolojik ihtiyaçları
Sevgi ve şefkat ihtiyacı
Saygı görme ihtiyacı
İlgi ve destek ihtiyacı
İstendiğini hissetme ihtiyacı
Terk edilmeyeceğine inanma ihtiyacı
Çocukların sorumluluğunu paylaşma ihtiyacı
Açık iletişim ve danışma ihtiyacı
Güvenlik ve korunma ihtiyacı
Takdir edilme ve onay ihtiyacı
Maddi güven ihtiyacı
Erkeğin psikolojik ihtiyaçları
Saygınlık ihtiyacı
Kendine güven ihtiyacı
İtibar görme ihtiyacı
Mücadele ihtiyacı
Yetilerine inanma ihtiyacı
Adil davranma ihtiyacı
Maddi açıdan sorgulanmama ihtiyacı
Sevgi ve şefkat ihtiyacı
Danışma ihtiyacı
Takdir edilme ve onay ihtiyacı
Çocukların sorumluluğunu paylaşma ihtiyacı
YORUM YAZ