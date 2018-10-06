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Psikolojik ihtiyaçlarımızın farkında mıyız?

Kadınların ve erkeklerin psikolojik ihtiyaçlarını sizler için araştırdık...

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:11
Psikolojik ihtiyaçlarımızın farkında mıyız?

Kadının psikolojik ihtiyaçları

Sevgi ve şefkat ihtiyacı

Saygı görme ihtiyacı

İlgi ve destek ihtiyacı

İstendiğini hissetme ihtiyacı

Terk edilmeyeceğine inanma ihtiyacı

Çocukların sorumluluğunu paylaşma ihtiyacı

Açık iletişim ve danışma ihtiyacı

Güvenlik ve korunma ihtiyacı

Takdir edilme ve onay ihtiyacı

Maddi güven ihtiyacı

Erkeğin psikolojik ihtiyaçları

Saygınlık ihtiyacı

Kendine güven ihtiyacı

İtibar görme ihtiyacı

Mücadele ihtiyacı

Yetilerine inanma ihtiyacı

Adil davranma ihtiyacı

Maddi açıdan sorgulanmama ihtiyacı

Sevgi ve şefkat ihtiyacı

Danışma ihtiyacı

Takdir edilme ve onay ihtiyacı

Çocukların sorumluluğunu paylaşma ihtiyacı

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:11
  1. erkeğin psikolojik ihtiyaçları
  2. kadının psikolojik ihtiyaçları

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