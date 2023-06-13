Psikolojik destek gördükleri iddia edilen gruptan andımız provokasyonu!
Kamuya ait alanda yüksek sesle andımızı okuyarak toplumu tahrik eden bir grup, kendilerine hakaret ettirerek olay çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı.
Bir grup genç kamuya ait toplu taşıma aracında andımız provokasyonuna soyundu.
Gençler "Andımızı yasaklayanlara ve sevmeyenlere inat" dedikten sonra seslice hep birlikte andımız okudu.
Kamuya ait alanda insanları tedirgin eden grubun gayesinin ne olduğu anlaşılamadı.
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