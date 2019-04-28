PSG'ye kupa şoku! Penaltılarda yıkıldı Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten Fransa Kupası finalinde penaltılar sonrası Paris Saint-Germain'i toplamda 8-7 mağlup eden Rennes 1971'den sonra ilk kez kupada zafere ulaştı!

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nı penaltılar sonunda Rennes'e kaptırdı. 2-0'dan geri döndüler 13. dakikada Dani Alves ve 21. dakikada'da Neymar'ın golleriyle 2-0 öne geçen PSG, 40'ta Kimbembe (k.k) ve 66'da Mexer'in gollerine engel olamayınca 90 dakika 2-2 sona erdi. Uzatma dakikalarından da gol sesi çıkmayınca final maçı penaltılara gitti.



Penaltı atışları sonunda PSG'yi, 6-5 mağlup eden Rennes, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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