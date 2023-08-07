  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG'den milyon Euro'luk transfer
Spor

PSG'den milyon Euro'luk transfer

Yeniakit Publisher
2023-08-07 23:36:00 -
PSG'den milyon Euro'luk transfer

Paris Saint-Germain, Benfica forması giyen 22 yaşındaki Portekizli golcü Gonçalo Ramos'u transfer ettiğini duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Gonçalo Ramos transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." bilgisi verildi.

Açıklamada, "22 yaşındaki Portekizli forvet, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katıldı." ifadesi kullanıldı.

Fransız temsilcisi, 22 yaşındaki golcü futbolcu için 65 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. PSG'nin Benfica ile yaptığı anlaşmada 15 milyon euro'luk da bonus maddesi yer alıyor. Ramos, PSG'nin finansal fair play kurallarına takılmaması adına ilk sene takımda kiralık olarak forma giyecek.

Portekizli forvet, Benfica formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 27 gol, 12 asist kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23