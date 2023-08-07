PSG'den milyon Euro'luk transfer
Paris Saint-Germain, Benfica forması giyen 22 yaşındaki Portekizli golcü Gonçalo Ramos'u transfer ettiğini duyurdu.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Gonçalo Ramos transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." bilgisi verildi.
Açıklamada, "22 yaşındaki Portekizli forvet, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katıldı." ifadesi kullanıldı.
Fransız temsilcisi, 22 yaşındaki golcü futbolcu için 65 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. PSG'nin Benfica ile yaptığı anlaşmada 15 milyon euro'luk da bonus maddesi yer alıyor. Ramos, PSG'nin finansal fair play kurallarına takılmaması adına ilk sene takımda kiralık olarak forma giyecek.
Portekizli forvet, Benfica formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 27 gol, 12 asist kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO