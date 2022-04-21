PSG şampiyon mu oldu? PSG şampiyonluk için kaç puan gerekli?
PSG puan durumu | Fransa Ligue 1'de şampiyonluk heyecanı tırmanışa geçti. PSG. Angers'i 3-0 mağlup etti ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü? Peki, PSG şampiyonluğunu ne zaman ilan eder? Fransa Ligue 1 kaç hafta?
Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla devam ederken 33.hafta mücadelesinde PSG, Angers'i 3-0 mağlup etti. Peki, PSG'nin şampiyonluğu için kaç puan gerekli?
PSG şampiyon mu oldu? PSG şampiyonluk için kaç puan gerekli?
Ligue 1'in zirvesindeki PSG, haftaya 14. sırada başlayan Angers'e konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 28, Ramos'un 45+2 ve Marquinhos'un 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.
PSG'li Michut 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya da ağırladığı Nantes'ı, Payet'in 39 ve 55. dakikada penaltıdan attığı goller ve Harit'in 75. dakikadaki golüyle 3-2 yendi.
Nantes'ın ikinci golünü kaydeden Coco, 90+4'üncü dakikada kırmızı kart gördü.
Peş peşe 4. galibiyetini alan PSG, puanını 77'ye çıkardı ve son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi.