PSG Real Madrid maçı sonucu Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İşte, PSG Real Madrid maçı sonucu…

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İşte, PSG Real Madrid maçı sonucu… UEFA Şampiyonlar Ligi A Ligi mücadelesinde PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda oynanan mücadele 3-0'lık sonuçla sona erdi. İlk gol 14. dakikada Mücadeleye 3 puan parolasıyla başlayan iki ekip de hırslı futboluyla dikkat çekti. Maçın 14. dakikasında Di Maria attığı şık golle ev sahibi PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Di Maria bir kez daha sahneye çıktı: 2-0 Son söz Meunier’den Mücadelenin ilk yarısı 2-0 PSG üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında ekipler etkili oyunlarını sürdürdü. Maçın sonucunu 90+1. dakikada T. Meunier ilan etti: 3-0

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