PSG Real Madrid maçı sonucu
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İşte, PSG Real Madrid maçı sonucu…19 Eylül 2019 Perşembe 00:04
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İşte, PSG Real Madrid maçı sonucu…
UEFA Şampiyonlar Ligi A Ligi mücadelesinde PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda oynanan mücadele 3-0'lık sonuçla sona erdi.
İlk gol 14. dakikada
Mücadeleye 3 puan parolasıyla başlayan iki ekip de hırslı futboluyla dikkat çekti. Maçın 14. dakikasında Di Maria attığı şık golle ev sahibi PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Di Maria bir kez daha sahneye çıktı: 2-0
Son söz Meunier’den
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 PSG üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında ekipler etkili oyunlarını sürdürdü. Maçın sonucunu 90+1. dakikada T. Meunier ilan etti: 3-0
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