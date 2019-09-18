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PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray bu akşam deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Grubun bir diğer maçında ise PSG ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Peki, PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:27
PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray bu akşam deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Grubun bir diğer maçında ise PSG ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Peki, PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde hasret sona erdi. Devler Ligi 17 Eylül Salı akşamı oynanan mücadelelerle start aldı. Bu önemli turnuvada Türkiye'yi Galatasaray temsil ediyor, Sarı-Kırmızılı ekip A grubunda yer alıyor. A grubunda bulunan Galatasaray'ın rakipleri ise Club Brugge, PSG ve Real Madrid. Galatasaray, Devler Ligi arenasındaki ilk maçını bu akşam 19.55'te Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacak. Grubun bir diğer mücadelesinde ise PSG ile Real Madrid karşılaşacak. İşte, PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçtı hangi kanalda?

PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

Fransız ekibi PSG, Real Madrid'i bu akşam Parc des Princes'de konuk edecek. Sonucu temsilcimizi yakından ilgilendiren mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

PSG Real Madrid maçı hangi kanalda?

Sporseverler mücadeleyi beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen izleyebilecek.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:27
  1. PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. Real Madrid
  5. PSG

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