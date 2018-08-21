PSG, Ivan Rakitic için harekete geçti
Fransız ekibi PSG, İspanyolların dünya devi Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic'e talip oldu.21 Ağustos 2018 Salı 16:38
Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot'un boşluğunu Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic ile doldurmak istiyor!
Fransız orta saha Rabiot'un sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından transfer arayışlarına giren PSG'de listenin ilk sırasında Ivan Rakitic olduğu iddia edildi.
100 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTTILAR
İspanyol basınının iddiasına göre PSG, 30 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euroyu gözden çıkarttı. Rakitic'in Barcelona ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise 125 milyon euro...
RABIOT, BARÇA'YA DOĞRU
PSG'nin 23 yaşındaki futbolcusu Rabiot'un ise 2019 yılında sözleşmesi sona erecek. Rabiot'u transfer etmeye en yakın takım olarak ise Barcelona gösteriliyor.
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