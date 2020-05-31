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Spor

PSG, Icardi'nin bonservisini aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:58:53 -
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.

PSG'den yapılan açıklamaya göre, Arjantinli milli futbolcu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Icardi'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

27 yaşındaki Icardi, bu sezon 31 kez giydiği PSG formasıyla 20 gol kaydetti.

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