PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı - Fransız kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera'yı renklerine bağladı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Manchester United'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı. Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.