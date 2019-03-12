PSG, Dijon engelini 4 golle aştı - Ligue 1'de lider PSG, Dijon deplasmanında 4-0 galip geldi



İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon'u 4-0 yendi. Ligue 1'deki erteleme maçında lider PSG, düşme hattında bulunan Dijon'a konuk oldu. PSG, 7. dakikada Marquinhos, 40. dakikada Kylian Mbappe, 50. dakikada Angel Di Maria ve 90+2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 4-0'lık galibiyete ulaştı. Bu sonuçla 27 maçta 24 galibiyete ulaşan ve puanını 74 yapan PSG, en yakın rakibi Lille ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Dijon ise 21 puanla 18. sırada kaldı.





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