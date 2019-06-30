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PSG Bursa’da yeni ‘Neymar’lar arıyor

Türkiye’de 2018 yılında geleceğin futbolcularını bulmak için çalışmalarına başlayan Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Bursa’da da futbolcu yetiştirecek.

30 Haziran 2019 Pazar 09:35
PSG Bursa’da yeni ‘Neymar’lar arıyor

Türkiye’de 2018 yılında geleceğin futbolcularını bulmak için çalışmalarına başlayan Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Bursa’da da futbolcu yetiştirecek.


İstanbul, Ankara ve Antalya’dan sonra Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Asya Spor Merkezi tesislerinde genç yetenekler PSG’nin futbol kültürü ile yetişecek. Futbolun yanı sıra İngilizce ve Fransızca terimler de öğrenecek olan geleceğin yıldızları ilk idmanlarını yaptı.


4 ila 18 yaş arasında erkek ve kızların eğitim alabileceği kulüpte özel diyetisyenler aracılığı ile nasıl besleneceklerini de öğrenecek olan sporcular, futbolcu psikolojisini yakından tanıyacaklar. Paris Saint Germain Academy Turkey kurucusu Nihat Uğurlu, Bursa’ya açtıkları akademi ile çok gururlu olduklarını belirterek, “Bursa tam bir futbol şehridir. Bursa’da çok kabiliyetli sporcular olduğunu biliyoruz. Bunu ilerletmek ve Bursa’da PSG’nin alt yapısına sporcu vermek bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Buradaki öğrencilere PSG’nin metodolojisive antrenman programlarını bire bir uygulayacağız. Buradaki bir futbolcu PSG’ye gittiği zaman yabancılık çekmeyecek. Çünkü burada futbol eğitimi ve kişisel gelişim eğitimlerini paralel almış olacaklar”dedi.


PSG Academy Türkiye Başantrenörü Hamza Gezmiş, bu akademinin alt yapıya bakış açısını değiştiren bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek, “Bilişsel temelde hareket edip, kolektif düşünceyi destekleyen, saha içinde oyuncunun problem çözmesini, olumlu hareket edebilmesini destekleyen bir akademiyiz. Bunları yapabilmek için pozitif motivasyon gerekiyor. Bu bizim en önemli anahtarımızdır. Bu projenin en büyük gayelerinden bir tanesi PSG alt yapısına futbolcu yetiştirmektir. Bu planlamalar doğrultusunda 3 yılda bunu başarabileceğimizi düşünürken, bu yıl gerçekten verimli geçti ve 3 futbolcuyu alt yapısına kazandırdık” ifadelerini kullandı.


PSG Academy’e gelen futbolcular ise, en çok Neymar, Mbappe ve Türk futbolculardan Cengiz Ünder’i örnek aldıklarını belirterek, ileride futbolcu olarak iyi takımlarda oynamak istediklerini ifade ettiler.


Konuşmaların ardından genç yetenekler sahaya çıkarak 1 saat kadar antrenman yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:35
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