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Spor PSG 7 maçın ardından yenildi
Spor

PSG 7 maçın ardından yenildi

Lorient, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Paris Saint-Germain'i (PSG) son dakikada attığı golle 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 02:38:00 -
PSG 7 maçın ardından yenildi

Haftaya averajla lider giren PSG, küme düşme hattındaki Lorient'e konuk oldu. Lorient, Abergel'in 36, Wissa'nın 80 ve Moffi'nin 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı ve sürpriz bir sonuca imza attı.

Konuk ekibin gollerini, 45 ve 58. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Paris ekibi ligde 7 karşılaşma sonra yenildi.

PSG 45 puanda kalırken, bir maç eksiği bulunan Lorient puanını 18'e çıkardı.

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