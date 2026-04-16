Gündem
Gündem

Provokatörlerin oyunu bozuldu: Okul saldırıları üzerinden kaos planlayan 95 kişi gözaltında

Provokatörlerin oyunu bozuldu: Okul saldırıları üzerinden kaos planlayan 95 kişi gözaltında

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen acı okul saldırılarını istismar ederek toplumda korku, kaygı ve panik oluşturmaya çalışan karanlık odaklara karşı devlet en sert cevabı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırılar sonrası başlatılan çok yönlü soruşturmalar kapsamında, yalan bilgi yayan ve okulları hedef gösteren 95 kişinin gözaltına alındığını, 1104 sosyal medya hesabına ise erişim engeli getirildiğini açıkladı, bölgeden Bakanlar yeni gelişmeleri duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak 95 kişinin gözaltına alındığını, 1104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir.

Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.

Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir.

Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."

Okulları hedef gösteren 95 kişi.Demek ki başkasına çalışan elemanlar olma ihtimalı çok yüksek.Ülkemizi kötülemek ve Turizmi baltalamak maksatlı olabilir.Çok ağır cezalar verilmelidir.
