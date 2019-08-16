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Provokatörlerden rahatsız olan eylemciler çadır alanı terk ediyor

Çanakkale’nin Kirazlı bölgesinde sürdürülen madencilik faaliyetine karşı ilk çadırlı eylemi başlatan PİKAMP grubu, çadır alanından çekilme kararı aldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:18
Provokatörlerden rahatsız olan eylemciler çadır alanı terk ediyor

Çanakkale’nin Kirazlı bölgesinde sürdürülen madencilik faaliyetine karşı ilk çadırlı eylemi başlatan PİKAMP grubu, çadır alanından çekilme kararı aldı.


Grup adına yapılan yazılı açıklamada, “Halkı siyasi eylem ve söylemlerle bölmeye çalışan, buradaki emekleri sömürüp ikinci Gezi olaylarını başlatmak isteyen hiçbir kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) tanımadığımızı bildiririz. Bugün itibariyle güvenini kaybetmiş bir komiteyle, siyasi söylemlerle nöbeti bölmeye çalışanlarla, kendini halk gibi gösteren provokatörlerle günlük yaşam alanını paylaşmayacağımızı duyururuz” denildi.


Kirazlı bölgesindeki altın madeni çalışmalarına karşı başlatılan nöbet eyleminin 22. gününde, bazı gruplar alandan ayrılmaya başladı. Çadır eylemlerini başlatan Çanakkale merkezli PİKAMP grubu, bugün çadır alanından ayrılacağını açıkladı. 4 çadırla başlattıkları mücadelede 26 Temmuz’da su ve vicdan nöbetine dahil olduklarını belirten grup üyeleri, yaptıkları yazılı açıklamada, “Nöbetteki 3.günümüzde ilk astığımız afiş ’Biz halkız, siz?’ pankartıydı. Bu inançla çıktığımız nöbetin ikinci afişi ise ’Sivil direniş’ oldu. Ve çığ gibi büyüdük. Bugün görüyoruz ki halkın isteğine kulak asmayan, ihtiyaçları karşılayamayan, omuz omuza mücadele ederken halka şeffaf olamayan bir komite ile karşı karşıyayız. Öte yandan halkı siyasi eylem ve söylemlerle bölmeye çalışan, buradaki emekleri sömürüp ikinci gezi olaylarını başlatmak isteyen hiçbir kurum, kuruluş ve STK’yı tanımadığımızı bildirir, amacımızın maden yasasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmek olduğu, ağaç katliamının bir an önce durdurulması gerektiği ve Kirazlı’daki bilinmezliklerin bir an önce ortaya çıkarılması olduğunu tüm samimiyetimizle bildirmek isteriz. Topraklarımızın, havamızın ve suyumuzun halk olarak sürekli koruyucusu olacağımızın sözünü veriyoruz. Bugün itibariyle güvenini kaybetmiş bir komiteyle, siyasi söylemlerle nöbeti bölmeye çalışanlarla, kendini halk gibi gösteren provokatörlerle günlük yaşam alanını paylaşmayacağımızı, bu en doğal hakkımız olan direnişimizi legal yollarla dünyaya duyurmaya halk olarak devam edeceğimizi duyuruyoruz. Bundan sonra da herhangi bir siyasi kurum, kuruluşa bağlı olmayan, olsa bile bizi buna sonuna kadar inandıracak, bizlerin de haklı bulduğu her yasal eylemin sonuna kadar arkasındayız” denildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:18
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