Provokatör TTB’liler utansın! Türkiye'yi gururlandıran sağlık sistemi

Türkiye'deki muhalefet ve TTB'li provokatörlere rağmen Türk sağlık sistemi dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde bile yapılan yatırımlar ve engellenmeye çalışılmasına rağmen inşa edilen şehir hastaneleri sayesinde tıkanmayan sağlık sistemi, bir vatandaşımızı daha hayata tutundurdu.

Hollanda'nın yaşam fişini çekme kararı aldığı gurbetçi kızı Dilara Şahin'in (28) Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile Türkiye'ye getirilmesinin ardından Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi alınmıştı.

Dilara'dan güzel haber geldi

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan baba Oğuz Şahin, Dilara'nın durumu ile ilgili son gelişmeleri aktardı.



Dilara buraya gelmeden önce yoğun bakımdaydı. Hollanda doktorları kendinden vazgeçmişlerdi. 25 yaşındaki bir kızdan vazgeçmişlerdi. Feryadımızı Cumhurbaşkanımız duydu. Nefes alıyorsa getirin dedi. O gün kendisi bize telefon açtı. Acılarımızı paylaştı. Elimizden geleni yapacağız dedi. Kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım yarını bize yaşatmadığını için teşekkür ediyorum dedim. Bir gün daha kalsak Dilara'nın fişini çekeceklerdi.

Yoğun bakımdan çıktı

Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan çıktı, servise aldılar. Hemşirelerimziden doktorlarımıza ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ben Dilara'yı ayağa kaldıracaklarına inanıyorum.



Ufak ufak tepkileri var. Ama detaylı açıklamayı büyüklerimiz yaparlar. Ama Hollanda'dan durumu çok çok iyi.

Cumhurbaşkanımız ilgileniyor, Sağlık Bakanımız Fahrettin Bey ilgileniyor. Dilara herkesin kızı oldu. Her yerden telefon geliyor ne yapabiliriz diye. Dua ediyorlar.

Umudum, Ramazan'a daha güzel haberler almak. Ramazan'a güzel bir şekilde girmek. Umudum temennim o yönde.

1 günle yaşama tutundu

O günleri kabus gibi günlerdi. O zaman da söylemiştim, inanın gömleğimin tutuşacağını hissettim yüreğimin yangınından. Şu an gönlüm çok rahat. Bugünleri bizlere yaşatanların da gönülleri huzurla dolsun. Bu fiş çekilseydi sadece bir kişinin değil bir ailenin fişi çekilecekti. Allah razı olsun herkesten o günleri bizlere yaşatmadılar. Herkes bizim çektiğimiz acıların farkında ve acılarımızı hafifletmek için ellerinden geleni yapıyorlar.