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Dünya Provokatör Pompeo’ya Filistin'den sert tepki
Dünya

Provokatör Pompeo’ya Filistin'den sert tepki

Filistin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etmesini provokasyon olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 05:05:00 -
Provokatör Pompeo’ya Filistin'den sert tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etme kararının Filistin halkı ve liderliği için bir provokasyon olduğunu söyledi. Abu Rudeineh, “İsrail, yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve daha fazla Filistin toprağını ele geçirmek adına kendisine mümkün olan tüm desteği sağlayan mevcut ABD yönetiminin sınırsız desteğinden yararlanıyor. Pompeo’nun ziyareti ABD yönetiminin Filistin topraklarının işgalinde İsrail’in bir ortağı haline geldiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin ya da İsrail yerleşimlerine yönelik herhangi bir ABD desteğinin Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerine meşruiyet vermeyeceğini belirten Sözcü Rudeineh, Filistin topraklarındaki işgalin sona ermeye mahkum olduğunu vurguladı.

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