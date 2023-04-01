Provokasyonları cezasız kalınca sosyal medya ayaklandı: Oğuzhan Uğur tutuklansın

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yararını sarmak için seferber oldu.

50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinde; Oğuzhan Uğur isimli şahıs, prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yaptı.

Ölümlere neden olan provokasyon!

Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV tarafından Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığına yönelik bir yalan ortaya atıldı.

Bir anda yayılan “Baraj patladı” yalanı sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes canını kurtarmanın derdine düşerek kaçışmaya başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enkaz başındaki ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Antakya’da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin “Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün” anonsuyla panik havası dağıldı.

Uğur, ‘Yarseli Barajı patladı’ nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Elini kolunu sallayarak geziyor!

İnsanların en acı gününde yaptığı provokasyonu cezasız kalan Oğuzhan Uğur hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak geziyor.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, #OğuzhanUğurTutuklansın etiketini gündeme taşıdı.