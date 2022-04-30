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Gündem Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı
Gündem

Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 23:11:00 -
Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye’nin bir çok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara indi.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı.

Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara sarı-lacivertli taraftarlar izin vermedi.

Trabzonsporluların, tezahürat yapması ve kutlamalarına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi.

Tarafların bir süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüşürken, araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.

Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler
Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler

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