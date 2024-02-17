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Gündem Provokasyon ateşi yakıldı! Dükkanlara çarpı atıp kaçtılar
Gündem

Provokasyon ateşi yakıldı! Dükkanlara çarpı atıp kaçtılar

Yeniakit Publisher
2024-02-17 10:18:00 -
Provokasyon ateşi yakıldı! Dükkanlara çarpı atıp kaçtılar

1970'lerde tutan ancak artık bayatlayan provokatif eylemler, her seçim öncesi yeniden gündeme geliyor. Son olarak Adana'da yüzleri maskeli kişilerin bazı dükkanlara gece vakti çarptı atıp kaçması pes dedirtti.

Adana'da kimliği belirsiz maskeli şahıslar kepenkleri kapalı iş yerlerini sprey boya ile işaret yapıp, yazılar yazdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz maskeli 2 kişi gece saatlerinde cadde üzerine gelip bazı iş yerlerinin kepenklerine sprey boya ile çarpı işareti yapıp yazılar yazdı.

Sabah dükkanlarına gelen kişiler ise çarpı işaretini ve yazıları görünce durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelip iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, kimliği belirsiz şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahipleri ise konuyla ilgili konuşmak istemediklerini, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğünü belirtti.

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