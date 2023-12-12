Provakatör baba ve oğul Türkiye’nin ateşkes çabalarına karşılık bunu yaptılar

7 Ekim’den bu yana devam eden ve 17 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Gazze’ye yönelik kanlı saldırılar nedeniyle Türkiye tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilen İsrail Başbakanı Netanyahu, bu kez KKTC’ye yönelik iddialar gündeme getirerek farklı bir taktik uyguladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki medya kuruluşlarınca dile getirilen ve Kuzey’den gelerek saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen iki İranlının yakalandığına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, İran’ın Güney Kıbrıs’ta İsrail vatandaşı ve Yahudilere yönelik olası terör eylemleri için KKTC’yi kullanmasından rahatsızlık duyulduğu belirtilirken, bir saldırı girişiminin önlenmesi için Mossad aracılığıyla Rum yetkililerle iş birliği içinde çalışıldığı vurgulandı. Başbakanlık, iddialara rağmen sözü geçen saldırıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Türkiye, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği eylemleri sert bir şekilde eleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2000 yılından bu yana KKTC’de mülk ve arazi alan yabancılar arasında İsrailliler ve İranlıların da bulunduğunu vurgulayıp, bunların incelendiğini kaydetmişti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise İsrail ile yakın ilişkiler içinde.

‘KÖTÜ NİYETLİ’

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Netenyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya tepki göstererek, “Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Dışişleri açıklamasında, “İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria’da gerçekleştirmekte olduğu insanlık dışı saldırılar ve Filistinli sivillerin maruz kaldığı katliamla ilgili uluslararası kamuoyunun dikkatini dağıtmak amacıyla gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar yapmaya devam etmektedir” denilirken, İran’ın sözde terörist faaliyetleri için KKTC’yi kullandığı iddiasının “delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli” olduğu vurgulandı.

Yıllardır Türkiye’deki kanlı eylemlerini sürdüren terör örgütü PKK’ya ev sahipliği yapan Rum Yönetimi’nin teröre verdiği desteğin ortada olduğu kaydedilen açıklamada, “İsrail hükümetinin ülkemizi hedef alma çabaları açıkça art niyetlidir. Bir huzur ve güven ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, karanlık ve kirli oyunların içine çekilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizde yaşayan herkesin güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam edeceğimizi tüm dünyanın bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YAİR NETANYAHU YİNE DURMADI!

Sosyal medyada Türkiye karşıtı paylaşımlarıyla gündeme sıkça gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, yeni paylaşımıyla da büyük tepki çekti. Yair Netanyahu, Instagram hikaye kısmında, sözde Kürdistan bayrağının üzerine “Free Kurdistan” yazısını paylaştı. Yair Netanyahu daha önce de başta Türkiye karşıtı olmak üzere tepki çeken pek çok paylaşım yapmış, hatta babasının onun sosyal medya kullanımını kısıtladığı belirtilmişti.

YERE DE DÜŞSE ATEŞE DEVAM!

İsrail güçleri, Batı Şeria’da bulunan El Fara Mülteci Kampı’na düzenledikleri baskında Filistinli gençlere ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, baskın sırasında kaçmaya çalışan gençlerden biri, açılan ateş sırasında bacağından vurularak yere düşüyor. Adının Rami olduğu belirtilen genç, elindeki yangın söndürücüyle yerde yatarken, yakını gelen zırhlı araçtan makineli tüfekle adeta taranıyor. Gencin ağır yaralandığı, hatta hayatını kaybettiği yönünde farklı bilgiler paylaşılırken, yerde yaralı olan kişiye bu şekilde ateş açılması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.