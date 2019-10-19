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Protestoya giden Colin Kazım'ın arkadaşları takımın başını yaktı

Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımlarından Veracruz oyuncuları maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetimi protesto etti. Eski milli oyuncu Colin Kazım'ın da forma giydiği takım, protesto boyunca 2 gol yerken maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:29
Protestoya giden Colin Kazım'ın arkadaşları takımın başını yaktı

Eski milli oyuncu Colin Kazım'ın da forma giydiği Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımlarından Veracruz oyuncuları, Tigres ile karşılaştıkları mücadelenin başında maaşlarını alamadığı için yönetimi protesto ederken rakip futbolcular 2 gol attı.

Yerlerinden kıpırdamadılar

Meksika basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 6 aydır maaşını alamayan Veracruzlu oyuncular, Tigres ile karşılaşacakları maçta yönetimi protesto etme kararı aldı.

Hakemin başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte Veracruzlu oyuncular topu kaleciye gönderdikten sonra protesto amaçlı yerlerinden kıpırdamadı. Tigresli futbolcular da yaklaşık 1.5 dakika boyunca yarı sahasında bekledi.

Fakat daha fazla beklemeyen Tigresli oyuncular, rakiplerinin protestosu devam ederken Eduardo Vargas ve Andre-Pierre Gignac ile 2 gol attı.

Rakip futbolcuları alkışladılar

Veracruzlu futbolcuların eylemi 5. dakika itibariyle sona erse de 8. dakikada Eduardo Vargas'ın attığı 3. gole engel olunamadı.

Eski milli oyuncu Colin Kazım, 90. dakikada Veracruz'un tek golünü attı ve maç 3-1 sona erdi.

Maçtan sonra Veracruzlu oyuncular rakip futbolcuları da alkışlayarak protesto etti.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:29
  1. Eski milli oyuncu Colin Kazım
  2. Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX)
  3. Veracruz
  4. Andre-Pierre Gignac
  5. Eduardo Vargas
  6. Colin Kazım

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