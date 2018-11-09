Proteinli, lezzetli havuçlu toplar

MALZEMELER

1 su bardağı çiğ kaju fıstığı

3/4 fincan yulaf ezilmiş

1/2 su bardağı hurma

​​100 gram şekersiz elma

1 porsiyon vanilya bitki bazlı protein tozu (yaklaşık 35 gram)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı hindistan cevizi

1/8 çay kaşığı karanfil

1 adet havuç rendelenmiş

1/2 su bardağı ceviz

1/3 fincan şekersiz hindistan cevizi tozu

YAPILIŞI

Blenderın içine kaju fıstığı, yulaf, hurma, elma, protein tozu ve baharatları ekleyin. Bir süre sonra dalgalı bir hamur formuna gelecektir.

Daha sonra bu karışımın içine rendelenmiş havuç ve cevizi ekleyin. İyice karıştırın. Hamur daha yapışkan bir hal alacaktır.

Bir kabın içine şekersiz rendelenmiş hindistan cevizini dökün. Karışımın içinde elinizle bir parça alın ve top haline getirin. Bu topları rendelenmiş hindistan cevizinin içine koyun ve her tarafının iyice kaplanmasını sağlayın. Sonra topları alın ve bir yağlı kağıdın üzerine koyun.

Topları en az 30 dakika boyunca buzdolabında bekletin. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Yemediğiniz topları hava geçirmez bir kabın içinde buzdolabında saklayabilirsiniz.