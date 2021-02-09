Protein kaynağı olan mercimek favası nasıl yapılır?
Kırmızı mercimekle beraber bu tarifte eşsiz bir lezzeti tadabilirsiniz. Özellikle et yemeklerinin yanına yakışacak mercimek favası tarifini hazırlamak oldukça pratik. Yüksek oranda lif içeren mercimek, insülin ve kan şekerini düşürdüğü için şeker hastaları için değerli bir besin ögesi olarak görülmektedir. Peki, protein kaynağı olan mercimek favası nasıl yapılır? Mercimek favası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Mercimek favası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 su bardağı kırmızı mercimek, 4,5 su bardağı sıcak su, 1 tane orta boy havuç, 1 tane orta boy patates, 1 tane orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz
Mercimek favası nasıl yapılır?
Öncelikle havuç, patates ve kuru soğanı rendeleyerek tarifi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Sarımsağı da ince ince doğradıktan sonra tüm malzemeleri bir tencereye koyun.
Kırmızı mercimeği yıkayıp suyunu süzün. Ardından tuz, karabiber, zerdeçal ve zeytinyağı ekleyip bir tencereye koyun.
3,5 su bardağı sıcak su ilave edin. Orta ateşte tüm malzemeler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika kadar pişirmeniz gerekir. Gerekirse bir su bardağı daha sıcak su ekleyebilirsiniz.
Malzemeler pişip suyunu çektikten sonra blenderdan geçirerek püre haline getirmelisiniz. Sıcak şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…