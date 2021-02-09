Kırmızı mercimekle beraber bu tarifte eşsiz bir lezzeti tadabilirsiniz. Özellikle et yemeklerinin yanına yakışacak mercimek favası tarifini hazırlamak oldukça pratik. Yüksek oranda lif içeren mercimek, insülin ve kan şekerini düşürdüğü için şeker hastaları için değerli bir besin ögesi olarak görülmektedir. Peki, protein kaynağı olan mercimek favası nasıl yapılır? Mercimek favası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?