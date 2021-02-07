Et yemeğini tercih etmeyenler için oldukça lezzetli ve köfte yemeğini aratmayacak bir tarif olan barbunya köftesi için kollarınızı sıvayın. Hazırlanışı da oldukça pratik olan bu tarifin detayları merak ediliyor. Peki, protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır? Barbunya köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?