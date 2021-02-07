Protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır?
Et yemeğini tercih etmeyenler için oldukça lezzetli ve köfte yemeğini aratmayacak bir tarif olan barbunya köftesi için kollarınızı sıvayın. Hazırlanışı da oldukça pratik olan bu tarifin detayları merak ediliyor. Peki, protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır? Barbunya köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Barbunya köftesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
300 gram barbunya, 1 tane yumurta, 1 tane soğan, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 avuç maydanoz
Bulamak için; 1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için; 1 su bardağı sıvı yağ
Servis İçin; 1/2 su bardağı çırpılmış yoğurt
Barbunya köftesi nasıl yapılır?
Öncelikle barbunyaları bir tencerede, kısık ateşte, yumuşayana kadar haşlamanız gerekir.
Ardından yumuşamış olan barbunyaları robottan geçirerek püre haline getirmelisiniz.
Püre haline gelmiş olan barbunyayı bir kaseye dökün. Üzerine rendelenmiş soğanı, yumurtaları, galeta ununu, kıyılmış maydanozu, kimyonu, pul biberi, tuzu ve karabiberi ekleyip yoğurmaya başlayın.
Daha sonra 30 dakika kadar buzdolabında bekletip barbunyalı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil vermelisiniz.
Barbunya köftelerini galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartmaya başlayın.
Artık çırpılmış yoğurt ile beraber sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…