  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır?

Et yemeğini tercih etmeyenler için oldukça lezzetli ve köfte yemeğini aratmayacak bir tarif olan barbunya köftesi için kollarınızı sıvayın. Hazırlanışı da oldukça pratik olan bu tarifin detayları merak ediliyor. Peki, protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır? Barbunya köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:18:00 -
Protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır?

Barbunya köftesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

300 gram barbunya, 1 tane yumurta, 1 tane soğan, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 avuç maydanoz

Bulamak için; 1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için; 1 su bardağı sıvı yağ

Servis İçin; 1/2 su bardağı çırpılmış yoğurt

Barbunya köftesi nasıl yapılır?

Öncelikle barbunyaları bir tencerede, kısık ateşte, yumuşayana kadar haşlamanız gerekir.

Ardından yumuşamış olan barbunyaları robottan geçirerek püre haline getirmelisiniz.

Püre haline gelmiş olan barbunyayı bir kaseye dökün. Üzerine rendelenmiş soğanı, yumurtaları, galeta ununu, kıyılmış maydanozu, kimyonu, pul biberi, tuzu ve karabiberi ekleyip yoğurmaya başlayın.

Daha sonra 30 dakika kadar buzdolabında bekletip barbunyalı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil vermelisiniz.

Barbunya köftelerini galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartmaya başlayın.

Artık çırpılmış yoğurt ile beraber sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'
Gündem

'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'

Ezhel lakaplı sözde sanatçı Sercan İpekçioğlu, Almanya'da katıldığı Boğaziçi gösterisinde provokatörlere destek vererek, "Bu daha başlangıç...
ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı
Dünya

ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar’a karşı inte..
Gelecek Partili Özcan İskilipli Atıf Hoca'yı hain ilan etti
Gündem

Gelecek Partili Özcan İskilipli Atıf Hoca'yı hain ilan etti

Gelecek Partisi kurucusu ve YÖK Eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, İskilipli Atıf Hoca'yı vatan haini ilan edince büyük tepki çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay