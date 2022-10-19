ProGreen PT525 lastikler hem yakıt hem de karbon salınımı tasarrufu sağlıyor

Enerji tasarrufu için özel olarak tasarlanmış iç ve dış blok ile kanal yapısı viraj alırken lastiklerde optimum bükülme sağlıyor. Lastik yuvarlanma direncinin neden olduğu ekstra güç kaybı ortadan kaldırılırken hem yakıt hem de karbon salınımı tasarrufu sağlıyor. Sürüş güvenliği ve konforuna da olumlu etki ediyor.