Programda manşetler tek tek gösterildi… Kemalistler bunu bir izah etsin!

HDP’li Milletvekili Semra Güzel’in, TSK tarafından etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğrafı tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sevgilisi Volkan Bora ile silah önünde çektirdiği fotoğraflar, milletvekillerinin maaşlarını kendi cebinden ödeyen tüm vatandaşları rahatsız etti. Ancak HDP’den siyasi beklentisi olan muhalefet, teröristle sarmaş dolaş poz veren Semra Güzel için birkaç popülist cümlenin dışında ağzını açamadı.

CHP’nin arka bahçesi haline gelen gazeteler de Semra Güzel hakkında ağzını açamadı. Soma’da yıllar önce meydana gelen maden kazasını dahi bugünlerde peş peşe manşete çeken muhalif gazeteler, şu an tüm Türkiye’nin konuştuğu olayı okuyucularına duyuramadı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhalif medyanın bu rezil tutumu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, gazete manşetlerini tek tek göstererek, “Kemalistler, Atatürkçüler, kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa, bu ülkenin bağımsızlığı, birliği diyenler buyursun izah etsinler. Kemalistler göstersin, eli silahlı teröristle HDP milletvekilinin birlikte oldukları fotoğrafın o haberini görebilecek misiniz, gösterebilecek misiniz?” ifadelerini kullandı.