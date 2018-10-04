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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ceza!

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 20 bin lira para cezası verdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:40
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ceza!

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı-lacivertli kulübün 20 bin lira para cezası aldığı bildirildi.

Kurulun, Göztepe'ye 50 bin, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da 20'şer bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada bazı tribünlerin bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:40
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