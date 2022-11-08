Profesyonel bir vaka ile karşı karşıyayız! Ekrem nereye koşuyor?
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ekrem nereye koşuyor?" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tespitlerini paylaştı.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Ekrem İmamoğlu hakkında çok yazı kaleme aldım.
Zaman zaman, “başka konu mu bulamıyorsun” eleştirisi aldım.
Kimi zaman, “Yazdıkça, adam büyüyor” uyarısında bulunan oldu..
Okurların ikazlarını dikkate alırım..
Süzgeçten geçiririm..
Mantıklı ise uyarım..
Benim mantığıma uymuyorsa, bildiğim yolda ilerlerim..
Siz benim yerime geçin, Ekrem İmamoğlu ile ilgili, bugünkü şu tespitlerime buyrun hak vermeyin..
2021 Mayıs ayında, İyi Parti ile kötü oldu..
İyi Parti Milletvekili ve aynı zamanda Yeniçağ Gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, bir hafta boyunca, Ekrem İmamoğlu aleyhine manşetler attı, haberler yaptılar..
Yeniçağ’ın tam sayfa haberinde, Ekrem İmamoğlu hedef alındı. İP’li vekiller tarafından, Ekrem İmamoğlu yerden yere vuruldu..
Sonra araları düzeldi.
Ne karşılığında?
Ve nasıl?
Bunu sormayalım mı?
Es mi geçelim..
Görmezden mi gelelim?
İki ay kadar önce, Sözcü gazetesinde Etiler Polis okulu üzerinden, Ekrem İmamoğlu’nun uygulaması eleştirildi..