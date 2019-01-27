Profesörden korkutan uyarı! "Balık ve çilek ölüme neden olabilir"
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat balık ve çileğin alerjik cevaplarının keskin olduğunu, hassas çocuklarda hemen ölüme neden olabileceğini söyledi.27 Ocak 2019 Pazar 14:51
yeniakit.com.tr Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, özellikle alerji sorunu yaşayan çocuklara dair çok önemli açıklamalar yaptı.
Balık ve çileğe dikkat çekti
Sürat, çileğin yalancı meyve olduğunu belirtti. Aynı zamanda balığın da dikkat edilmesi gereken bir besin olduğunu ifade eden Sürat, iki besinin de hassas çocuklar için zararlı olabileceğini söyledi.
Ölüme neden olabilir
Mustafa Erdoğan Sürat, balık ve çileğin alerjik cevabının keskin olduğunu, hassas çocuklarda hemen ölüme neden olabileceğini kaydetti.
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