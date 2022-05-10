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Korona Virüs Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: Birçok ülkede vaka artışları var
Korona Virüs

Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: Birçok ülkede vaka artışları var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nın ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron’un yeni varyantlarının aşılara karşı dirençli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 01:37:00 -
Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: Birçok ülkede vaka artışları var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakalar azaldığı gerekçesiyle önlemleri giderek azaltılan koronavirüsün, Omicron'un yeni varyantlarına karşı uyarıda bulundu.

Ceyhan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

"Omicron'un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor. Bu yeni varyantlara bağlı birçok ülkede vaka artışları var. O halde aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına ve kapalı kalabalık yerlerde maske kullanımına devam"

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