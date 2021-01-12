Prof. Uğur Şahin'in takım arkadaşları konuştu: Para toplayıp krampon alırdık

ABD’li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in Köln'de birlikte futbol oynadıkları takım arkadaşları Şahin'inle olan anılarını "O bizim gururumuz. Antremana bisikletiyle gelirdi. Aramızda para toplayıp ona krampon alırdık" sözleriyle anlattı.

ABD’li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in üniversite yıllarında Almanya’nın Köln kentindeki Barışspor'da amatör futbol takımında oynayan arkadaşları ve klübün eski yöneticisi Şahin'in bilinmeyen yönlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"Kondisyonu çok iyi bir oyuncuydu"

Prof. Dr. Uğur Şahin'in 1986 yılında üniversite yıllarında Köln'deki amatör futbol takımı Barışspor'da futbol oynadığı takım arkadaşları Şahin ile olan anılarını anlattı. Takım arkadaşlarından Bahri Akdeniz, “Uğur'la güzel günlerimiz geçti 5-6 senelik takım arkadaşlığımız oldu. Uğur çok azimli bir çocuktu. Kondisyonu çok iyiydi. Herkesle çok iyi geçinirdi. Bu başarısından dolayı onunla gurur duyuyoruz” dedi.

"Antremanlara bisikletiyle gelirdi"

Akdeniz, Şahin’le birlikte takım arkadaşı olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Uğurun evi uzaktaydı, antrenmanlara genelde bisikletle gelirdi. Ona ‘Uğur terlisin bu işin şakası yok gel seni eve bırakayım’ derdim. Beraber giderdik evlerine. Babası, ‘Oğlum misafir gelmiş bırakılır mı ?’ der, bize yemek yapardı. Yemek yerdik, sohbet ederdik böyle birlikte çok günümüz geçti" dedi.

Orta sahada oynadı

Şahin'in takım arkadaşı Bahri Akdeniz, Şahin'in orta sahada oynadığını ve çok yetenekli olduğunu kaydederek," Çok azimli ve istekliydi. 90 dakika boyunca koşardı. Uğur Şahin'in bu başarısı göçmenler üzerindeki baskı ve algıyı kaldırdı. Almanya sokaklarında başımız dike geziyoruz’ diye konuştu.

"Uğur'un annesi maçlara gelir, sohbet ederdik"

Köln'deki Barışspor futbol takımının yöneticisi Sebahattin Mutlu'nun eşi Nuray Mutlu da, Şahin’le gurur duyduklarını belirterek, “Uğur’un annesiyle maçlarda çok güzel sohbetlerimiz olmuştur. Çok iyi insanlardı. Mütevazi bir aileydi. Bir daha görüşmek kısmet olmadı. Yolu açık olsun, başarılarının devamını bekliyoruz” dedi.

"Uğur'un fotoğrafını gördüğümde nereden tanıdığımı hatırlmaya çalıştım"

Takım yöneticilerinden Sebahattin Mutlu, Şahin’in takımda 1986-1988 yılları arasında iki sezon futbol oynadığını belirterek, “Uğur’u fotoğrafını ilk gördüğümde ‘ben bunu tanıyorum ama nereden tanıyorum’ diyordum. Sonra eşim, ‘Bizim futbolcuyu gördün mü ?’ dedi. Ben de öyle anımsadım. Hatırladığım kadarıyla orta saha sağ kanatta oynuyordu. Uğur’un bu aşıyı bulmasıyla gurur duyduk. Gurur duyulmayacak bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Annesiyle dans ettiği fotoğrafı albümden çıkardı

Barışspor Takımı'nın eski yöneticilerinden Sebahattin Mutlu, Uğur Şahin'in evin yabancısı olmadığını ifade ederek, “Uğur evimizin yabancısı değildi. Futbol takımımızın geceleri olurdu, beraber giderdik. Bizim hanımlar annesini ile iyi tanışır. Hatta annesinin Uğur ile dans ederken fotoğrafını albümden çıkarıp size göstereyim" dedi.

"Para toplar krampon alırdık"

Takım yöneticilerinden Rabia Oğul, “Mustafa adında bir amcamız vardı takımda. Hep ‘Bu çocuk okuyacak’ derdi. Aralarında para toplayıp Uğur’a krampon alırlardı. Parası yoktu. Çok iyi bir çocuktu o bizim gururumuz. Allah yolunu açık etsin“ diye konuştu.

"Doktor olacağım, hayır dualarınızı bekliyorum"

Takımın masörü İsa Oğul da, “Ben hayatımda hala öyle çocuk görmedim çok terbiyeliydi. Konuştuğu insanlarla hep içten konuşurdu. Şimdi bu başarısını duyduk çok mutlu olduk. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. O dünyayı kurtaran bir Türk. Ne söylesek az” dedi. Oğul Şahin'in bilinmeyen yönlerini şöyle özetledi: “Uğur bana ‘Amca zor ama ben üniversiteyi kazandım. Doktor olacağım sizlerin hayır dualarınızı bekliyorum’ dedi. Ben de 'yeter ki sen doktor ol ilk hastan ben olacağım ' derdim. Çok güzel futbol oynardı. Yerinde duramazdı. Biz aslında futbolu bırakmasını istemiyorduk çok başarılıydı. Türkiye’ye gönderelim dedik ama o üniversite okumayı seçti. Onunla gurur duyuyoruz.”

Time dergisine kapak olmuştu

ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak’ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin’i kapak yaptı. ‘Aşı Devrimi’ başlığıyla çıkan derginin ABD’de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi’ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer almıştı.

Dünyanın en zengin Türkü oldu

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte kovid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesine girdi. Yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, bugün 120 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri de şu an 28,9 milyar dolar seviyesinde...

Bloomberg milyarderler endeksi’ verilerine göre, BioNTech’in yüzde 18,8’lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO’su olan Uğur Şahin yıl başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listedeki tek Türk de Uğur Şahin oldu. Yıllar önce Türkiye’den Almanya'ya göç etmiş ailelerin çocukları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19’a karşı aşı geliştiren ilk bilim insanları arasında yer alıyor.