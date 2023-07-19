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Gündem Prof. Sofuoğlu'ndan Ebrar Karakurt için zor soru! 'Siz hani sporcunun ahlâklı olanını seviyordunuz'
Gündem

Prof. Sofuoğlu'ndan Ebrar Karakurt için zor soru! 'Siz hani sporcunun ahlâklı olanını seviyordunuz'

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:53:00 - 2023-07-19 23:06:51
Prof. Sofuoğlu'ndan Ebrar Karakurt için zor soru! 'Siz hani sporcunun ahlâklı olanını seviyordunuz'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'u eleştirdiği mesajında tokat gibi ifadeler kullandı.

Voleybol Federasyonu'nun, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tartışılan oyuncularından eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'a ilişkin sessizliği sürüyor.

Karakurt'un, üzerindeki Türk bayraklı üniforma ile Türkiye'yi eşcinsel sapkın olarak temsil etmesine bir tepki de Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan geldi.

"Siz hani sporcunun ahlâklı olanını seviyordunuz." diye soran Prof. Sofuoğlu, şöyle devam etti:

Toplumda masum çocuklar var. Spor yapıyor diye sapkın-lezbiyen ilişki biçimini milyonların gözüne sokmaya kimsenin hakkı yoktur?


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