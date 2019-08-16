0553 313 94 23

Prof. Sofuoğlu uyardı! Emojilerdeki büyük tehlike

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, telefon yazışmalarında kullanılan emojilerdeki tehlikeye dikkat çekerek 'Sakın kullanmayın' dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:52
Prof. Sofuoğlu uyardı! Emojilerdeki büyük tehlike

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlarla Facebook, WhatsApp, Twitter vb. bir sürü uygulama hayatımıza girdi. Bu uygulamalarda yazışma ve paylaşım yapma özelliğinin yanı sıra çeşitli ruh hallerine göre, emojiler de bulunuyor. Bu kullanılan emojilerle kültürmüzle olan bağımızın kesilmeye çalışıldığına dikkat çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'Emojileri sakın kullanmayın' dedi.

İlk alfabeler de emoji gibiydi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda emojilerdeki tehlikeye dikkat çeken Prof. Sofuoğlu, "Sizin elinizle mevcut alfabenizi, bunun üzerinden de EDEBİYATINIZI DEĞİŞTİRECEK, ASIL KÜLTÜRÜNÜZLE bağınızı kesecekler." dedi. Geçmişte ilk çıkan alfabelerin de emojiler gibi olduğunu daha sonra alfabeye dönüştüğünü belirten Sofuoğlu, "Gelecek nesil geçmişi OKU-YA-MA-YA-CAK!" ifadelerini kullandı.

İşte Sofuoğlu'nun o tweeti;

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:52
  1. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  2. emojiler
  3. emojilerdeki tehlike

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Nzonzi'yi Roma'dan kiraladı
    1. Galatasaray, Nzonzi'yi Roma'dan kiraladı
    2. Murat Kazanasmaz kimdir? Ekrem..
    3. Sakinleştirici bebek masajı nasıl..
    4. Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden..
    5. CHP’li Özkoç: “Deprem anında 290 bin..
    6. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    7. Levhalar karardı
    8. Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta 4..
    9. Altayistler Bişkek’te bir araya gelecek
    10. Bayburt’ta minibüs ile otomobil..
    11. Erken emekli olma şartları nedir?..
    12. PKK’ya ait 13 hedef vuruldu
    13. Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
    14. Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar!..
    15. Belediye ihale ilanları 2019
    16. Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden..
    17. Emniyet ekipleri bayramda tedbiri..
    18. Şehitler için mevlit okundu
    19. Germencik tanıtılacak, çiftçi kazanacak
    20. Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar..
    21. Bayburt'ta minibüs ile otomobil..
    22. İsrail askerleri Batı Şeria'daki..
    23. Yemek pişirirken ateşe düşen kadın..
    24. Murat Kazanasmaz kimdir? İBB Murat..
    25. İstanbul'da korkutan yangın! Tahliye..
    26. Alman Kriminal Dairesi Başkanı..
    27. Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu
    28. Roma, Steven Nzonzi’nin 1+1 yıllığına..
    29. Manavgat’taki orman yangınında yaralar..
    30. Çarptığı köpeği veterinere götürdü
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler