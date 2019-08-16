Prof. Sofuoğlu uyardı! Emojilerdeki büyük tehlike

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlarla Facebook, WhatsApp, Twitter vb. bir sürü uygulama hayatımıza girdi. Bu uygulamalarda yazışma ve paylaşım yapma özelliğinin yanı sıra çeşitli ruh hallerine göre, emojiler de bulunuyor. Bu kullanılan emojilerle kültürmüzle olan bağımızın kesilmeye çalışıldığına dikkat çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'Emojileri sakın kullanmayın' dedi.

İlk alfabeler de emoji gibiydi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda emojilerdeki tehlikeye dikkat çeken Prof. Sofuoğlu, "Sizin elinizle mevcut alfabenizi, bunun üzerinden de EDEBİYATINIZI DEĞİŞTİRECEK, ASIL KÜLTÜRÜNÜZLE bağınızı kesecekler." dedi. Geçmişte ilk çıkan alfabelerin de emojiler gibi olduğunu daha sonra alfabeye dönüştüğünü belirten Sofuoğlu, "Gelecek nesil geçmişi OKU-YA-MA-YA-CAK!" ifadelerini kullandı.



İşte Sofuoğlu'nun o tweeti;

