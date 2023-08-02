Prof. Erbaş'tan zor soru: Bu gençlerin vebali kimde?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençliğin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

"Sokak röportajlarında izliyoruz, doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var." diyen Prof. Erbaş, eğitim sistemindeki sıkıntılara da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Bu gençlerin vebali, günahı kimde? Bu kadar yıl okullarda ne öğreniyor bu gençler, din kültürü öğretmenleri ne yapıyor? Bunun vebali hepimize zarar verir.