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İSLAM Prof. Erbaş'tan zor soru: Bu gençlerin vebali kimde?
İSLAM

Prof. Erbaş'tan zor soru: Bu gençlerin vebali kimde?

Yeniakit Publisher
2023-08-02 22:58:00 -
Prof. Erbaş'tan zor soru: Bu gençlerin vebali kimde?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençliğin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "Bu gençlerin vebali kimde?" diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençliğin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

"Sokak röportajlarında izliyoruz, doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var." diyen Prof. Erbaş, eğitim sistemindeki sıkıntılara da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Bu gençlerin vebali, günahı kimde? Bu kadar yıl okullarda ne öğreniyor bu gençler, din kültürü öğretmenleri ne yapıyor? Bunun vebali hepimize zarar verir.

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