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Gündem Prof. Erbaş'tan geçmiş olsun mesajı!
Gündem

Prof. Erbaş'tan geçmiş olsun mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 20:53:00 - 2023-11-23 21:06:12
Prof. Erbaş'tan geçmiş olsun mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşlara sosyal medya hesabından geçmiş olsun diledi.

6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremler meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 17.46’da yerin 6.99 kilometre derinliğinde 5.2 şiddetinde, 17.49’da da 4.7 şiddetinde sarsıntı yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Porf. Erbaş, “Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Rabbimiz ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

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