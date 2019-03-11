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Prof. Dr. Yaşargil Eskişehir’e gidiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Senatosu, dünyaca ünlü Beyin Cerrahı Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’e fahri doktora unvanı verilmesine karar verdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:39
Prof. Dr. Yaşargil Eskişehir’e gidiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Senatosu, dünyaca ünlü Beyin Cerrahı Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’e fahri doktora unvanı verilmesine karar verdi. Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil için düzenlenecek fahri doktora tevdi töreni 14 Mart 2019 Perşembe günü ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

 

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’e fahri doktora unvanı verilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Arslantaş, açıklamasında, “Dünyada tıp tarihini değiştiren 50 hekimden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’e Üniversitemiz tarafından fahri doktora unvanı verilmesi uygun görülmüştür. Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Zürich Üniversitesi’nde 12 yıl serebral anjiografi ve stereotaktik teknikle Parkinson ve diğer hareket bozukluklarının tedavisine yönelik ameliyatlar yapmış ve Prof. Oscar Wyss’ın yardımıyla ilk defa yüksek frekanslı koagülasyon tekniğini kullanmıştır. ABD’de bulunan Burlington Vermont Üniversitesi’nde mikrovasküler cerrahi tekniğini ilk defa hayvan beyni damarlarında uygulayan Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, mikrotekniği ve sisternal açılım yöntemini kullanarak Zürich’te mikrocerrahi laboratuarını kurmuş ve beş kıtadan 3.000’den fazla cerraha mikrocerrahi tekniğini öğretmiştir. Yüzen mikroskop ile ilk ameliyatı yapan Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, kendi icat ettiği ekartörler, klipler ile beyin cerrahisinde devrim yapmış, uyguladığı tedaviler ve ilkleriyle binlerce kişinin hayatını kurtarmıştır. Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil beyin cerrahlarının vazgeçilmez kılavuz kitabı olan 5 ciltlik ‘Mikroşirurji’ adlı kitabıyla bilime ışık tutmuş, ulusal ve uluslararası üniversite ve derneklerden ödüller almış, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden fahri profesörlük ve fahri doktora unvanları almış, Neurosurgery Dergisi tarafından ‘Yüzyılın Beyin Cerrahı’ seçilmiş çok önemli bir bilim insanı ve ülkemiz için de büyük bir değerdir” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:39
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